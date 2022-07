Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 17 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 17:30

Un angolo di paradiso lungo il fiume Aniene, il laghetto che è stato definito perfino "caraibico" (sic!) ed è diventato una delle mete turistiche più gettonate a due passi da Roma sarà protagonista della nostra giornata di passi e letture.Noi lo conosciamo da molto tempo: è uno dei passaggi più suggestivi del Cammino di San Benedetto, il percorso da Norcia a Cassino che attraversa luoghi incantevoli e semisconosciuti in una vera scoperta di un patrimonio turistico "minore" (con virgolette davvero d'obbligo!) e che negli ultimi anni ha conquistato un'infinità di estimatori. Il piccolo specchio d'acqua color smeraldo immerso tra i boschi sarà solo la prima tappa di una passeggiata adatta a tutti all'insegna della Natura e della Poesia, accompagnata dall'allegro mormorìo dell'Aniene.Durante le pause scopriremo la tenerezza e l'ironia dei versi di Wislawa Szymborska. contributo escursione € 10 i contributi saranno devoluti interamente al rifugio per cani abbandonati L'Oasi di Brenda

bambini e ragazzi sono sempre i benvenuti e non pagano nullaPer partecipare è obbligatorio essere tesserati alla ASD Campareconipiedi, federata allo CSEN, l'Ente di Promozione Sportiva del CONI. Si può fare la tessera il giorno stesso dell'escursione, resta valida 365 giorni e comprende una polizza infortuni nelle modalità previste dal Regolamento.

Costo prima tessera € 13 - rinnovo € 8 Dati tecnici escursione:

Lunghezza: 13 km

Dislivello: 350 mt ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO: ore 9,30 a Subiaco – E' POSSIBILE RAGGIUNGERE IL LUOGO DI INCONTRO CON MEZZI PUBBLICI! Maggiori info via messaggio I percorsi potranno essere modificati ad insindacabile giudizio della Guida.Guida e letture: Alessia Rabacchi Guida Trekking CSEN/AGAE - 3284563679VERRANNO ESCLUSI DALL'ESCURSIONE I PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO L'EQUIPAGGIAMENTO RICHIESTO. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarpe da trekking, 1,5 lt di acqua, pranzo al sacco

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: abbigliamento da trekking, mantella antipioggia, coprizaino, torcia, frutta secca e biscotti da sgranocchiare durante la giornata! MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

1) Mettere la partecipazione a questo evento;

2) Mettere "mi piace" alla pagina Librotrekking Campareconipiedi e cliccare sul tasto "segui"

3) contattare Alessia Rabacchi per luogo preciso dell'appuntamento ed eventuale richiesta/offerta di passaggio

4) LEGGERE IL REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI A QUESTO LINK: https://www.librotrekking.com/regolamento