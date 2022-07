Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 10 Luglio 2022 ore 09:00

Prenotazioni e maggiori dettagli 380 765 18 94 - preferibilmente su whatsapp o sms

Domenica 10 Luglio ore 9,00

Escursione Guidata:

- Lazio (RM): Vallepietra: il grande anello delle Cascate dei Simbruini

con Itinarrando l'arte di camminare raccontando

Dove andremo e Cosa Faremo: partiremo dal paese di Vallepietra per uno spettacolare Itinerario nel cuore dei Simbruini, protetti dal caldo da maestose faggete. L'acqua ci accompagnerà durante una lunga parte del percorso e ci allieterà con splendide cascate. Gli ampi panorami sulle vette più alte dei Parco renderanno speciale il percorso. GUIDA: Luana Ricci, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE operante ai sensi della legge 4/2013 codice - LA485 - P.IVA 16052431000

- Accompagnatori: Stefano Ruggeri - Alessandro Bartolino

---------------------------------------------

Numero max partecipanti 25

---------------------------------------------

APPUNTAMENTO FINALE:

- Vallepietra (RM), il luogo preciso verrà comunicato in fase di prenotazione

---------------------------------------------

*Possibilità condivisione auto

Condivisione auto non caldeggiata da Itinarrando per norme anti covid.

APPUNTAMENTI INTERMEDI

Roma secondo prenotazioni.---------------------------------------------

DATI TECNICI

*Obbligo scarponi da trekking - Zaino - Acqua (minimo 2 litri) - Pranzo al Sacco

Lunghezza: 14 km - Dislivello: 900 m

Difficoltà: Mediamente Impegnativo

Classificazione difficoltà:

1. Poco Impegnativo -

2. Mediamente Impegnativo -

3. Impegnativo -

4. Molto Impegnativo

cui va aggiunta nelle attività su neve la difficoltà data dalla copertura nevosa.---------------------------------------------

DETTAGLI TECNICI:

Le tre A per l'escursione:

Abbigliamento:

Pantaloni lunghi, vestiario a strati da maglietta a maniche corte a pile a guscio, cappellino da sole o copricapo, scaldacollo in lana o cotone secondo condizioni, ghette, un capo caldo, guanti, cappello di lana

Attrezzatura:

Giacca antipioggia, acqua (2 l), una bevanda calda, bastoncini da trekking, maglietta di ricambio, un cambio completo da lasciare in auto scarpe comprese, occhiali da sole, crema protettiva, torcia (sempre nello zaino!)

Costume da bagno, asciugamano

Alimentazione:

Snack energetici, barrette, frutta secca, frutta, per il pranzo al sacco consigliati pasti leggeri e facilmente digeribili.

---------------------------------------------

TESSERATI CON ITINARRANDO:

*Per partecipare è necessario essere o diventare soci 2022 dell'Associazione di Promozione Sociale Itinarrando con copertura assicurativa UNIPOL (5 euro)

- da 0 a 12 anni tessera 2,50

*Non è possibile sottoscrivere la tessera socio il giorno dell'iniziativa come da legge nazionale, la richiesta va inoltrata entro le 48 h prima, contattare sempre il 380 765 18 94 .

---------------------------------------------

SEZIONE SOCI ITINARRANDO:

*L'attività proposta prevede un contributo comprensivo di guida ambientale escursionistica professionista AIGAE di 15 euro pagamento anticipato su conto bancario o postepay

* In caso di annullamento della prenotazione al di sotto delle 24 di anticipo e con mancato preavviso verrà comunque richiesta la quota di giornata, si chiede in alternativa di trovare autonomamente sostituto.