Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 9 Luglio 2022

Dopo due lunghi anni di astinenza, si ripropone uno degli eventi più divertenti e coinvolgenti dell'estate nella Valle dell'Aniene: quest'anno l'ANIENE STREET BOULDER farà tappa a Canterano, uno dei bellissimi borghi del territorio, incastonato nella cornice suggestiva dei Monti Ruffi.La giornata di gara inizierà a metà mattina e potrete cimentarvi, fino a pomeriggio inoltrato, sui blocchi tracciati dai nostri assidui collaboratori Riccardo Caprasecca e Maffei Matteo, tracciatori d'eccellenza del circondario!!La cena, compresa nella quota d'iscrizione, includerà un aperitivo ed un primo piatto (versione tradizionale e vegetariana); dopo cena situazione festaiola e super selezione musicale ballereccia con DJ SET!

E se poi si fa tardi?

Nessun problema... il Comune di Canterano ha disposto un'area adibita al campeggio temporaneo con tende, per chi volesse restare a dormire, e sfruttare l'indomani per scalare sulle numerose falesie del territorio della Valle dell'Aniene!Ecco il programmaore 09.00 - apertura stand iscrizioni

ore 10.00 - Inizio competizione

ore 18.00 - fine competizione

ore 19.00 - finali

Prenotati il tuo pacco gara effettuando la preiscrizione al seguente link: http://streetboulder.viverelaniene.com/Insomma, non hai proprio scuse per non venire... e non arrivare tardi... il pacco gara è garantito ai preiscritti che lo ritireranno entro le 11.30!!!