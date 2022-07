Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 10 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 16:30

DOMENICA 10 LUGLIO Guarcino - Campocatino (FR)Monte La Monna per i sentieri nel bosco di monti Ernici Un trekking per i veri amanti della montagna in cui raggiungeremo le panoramiche creste dell'altopiano del Campo Catino camminando nell'ombrosa faggeta del Valle dell'Agnello. Monte La Monna domina la valle sopra il medievale borgo di Guarcino. Partiremo dall'Osservatorio Astronomico di Campo Catino a mezzacosta dell'altopiano carsico, che d'inverno diventa una famosa meta sciistica. Cammineremo per i sentieri forestali passando per il maestoso canyon, il letto del torrente dove nasce la sorgente del fiume Cosa che alimenta con le sue purissime acque il fiume Sacco ed i paesi nel frusinate. COSA FAREMO Saliremo sempre nel bosco fino alla sella dalla quale si apre all'improvviso un fantastico scenario che sembra quasi lunare per la sua natura rocciosa ed i vastissimi panorami. Raggiungeremo la cima di La Monna, segnata con l'imponente croce argentata della sagoma grafica e superficie brillante. Il discreto impegno fisico che richiede l'ascesa è ampiamente appagato dalle splendide vedute. Qui lo sguardo spazia al di là delle profondi e verdissime valli, verso l'Appenino Abruzzese e ancora più a est la Majella si apre un vasto panorama verso l'Adriatico.Impegno fisico: medio+, adatto ad escursionisti discretamente allenati adulti e minorenni da 14 anni in su.Dislivello: 850 mLunghezza: 13 kmDurata: dalle 9.30 alle 16.30 circa Costo: 15€ adulti, 10€ minorenniL'escursione verrà confermata venerdì mattina. Prenotatevi in anticipo!Guida: Anna Shuval, socia AIGAE n. LA552 PER CONOSCERE L'EVENTO e PER PRENOTARE contatta la guida 377 486 9806 info@bontrek.it