Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 17 Luglio 2022 ore 09:30

"FRESCHE ACQUE d'ESTATE" CASCATA DI TREVI, lungo l'Aniene fino alla Mola di Jenne



Uno degli spettacoli naturali più belli del Lazio…siamo in località Comunacque, una stupenda cascata si getta in un laghetto di acqua cristallina, e complice una natura selvaggia e lussureggiante, l'emozione è da togliere il fiato…Poco oltre un'altra emozione, si assiste all'unione tra il Simbrivio e l'Aniene che ricco di nuove acque continua la sua corsa verso Roma. Noi lo accompagneremo per un tratto, lungo le gorgoglianti acque che ci daranno in più punti la possibilità di rinfrescarci. Intorno a noi la storia, qui i Romani realizzarono le loro opere idrauliche: l'acquedotto Anio Novus, tra i più importanti dell'antica Roma per qualità e quantità delle acque...Il nostro cammino continua, sempre seguendo il fiume, fino alla Mola Vecchia di Jenne costruita dai Benedettini nell' XI sec. , qui il fiume forma piscine naturali di acqua limpidissima dai mille riflessi…un incanto! Una facile escursione all'ombra della rigogliosa vegetazione, ideale per sfuggire alla calura estiva.

DIFFICOLTA': E DISL: 250m LUNGHEZZA: ca 11 km A/R AEV Rita Bucchi –AV Maria AsoleAPPUNTAMENTO: ore 9,30 Bar La Cascata sp 193 - auto propria metteremo in contatto soci che offrono o chiedono un passaggioCOSA PORTARE: Scarponcini da trekking alti alla caviglia, abbigliamento consono, cappello per il sole, acqua (almeno 1,5l) pranzo al sacco e snack, mascherina anti-covid, gel disinfettante. Consigliati: bastoncini da trekking, un telo per sedersi a terra, crema solare, occhiali da sole, un piccolo asciugamano, un ricambio da lasciare in auto.CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE: è previsto un contributo a favore dell'associazione per copertura delle spese organizzative INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI FEDERTREK IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO. La tessera va sottoscritta online almeno 3 giorni prima dell'escursione, istruzioni cliccando su questo link https://www.sentieroverde.org/wordpress/ al costo di 15 euro adulti e 5 per i bambini, validità 365gg.

Per i soci con età superiore ai 75 anni è necessario inviare anche certificato medico di idoneità fisica. In ogni caso al momento della prenotazione chi ha particolari patologie è tenuto a comunicarle agli accompagnatori

INFO E PRENOTAZIONI prenotazione obbligatoria fornendo nome cognome e numero di tesseraAEV Rita Bucchi 3391074453 – AV Maria Asole 3294721065

NORME ANTI_COVID: E' necessario per le norme di contenimento dell'epidemia Covid-19 essere muniti di mascherina, gel disinfettante e mantenere sempre la distanza di sicurezza. Non partecipare all'escursione se si lamentano sintomi di infezioni respiratorie (febbre, tosse, raffreddore) oppure se si hanno avuti contatti con persone affette da COVID nei 15 giorni precedenti.

http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k

AVVERTENZA: L'escursione può subire variazioni di tempo e /o luogo a giudizio insindacabile degli Accompagnatori AEV . Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare modalità e indicazioni decise dagli accompagnatori altrimenti verrà meno il rapporto di affidamento e quindi di responsabilità degli stessi per quanto potrebbe accadere.

I soci sono tenuti ad essere preparati fisicamente e tecnicamente nonché ad essere equipaggiati con abbigliamento e attrezzature adeguate all' esigenza dell'escursione programmata