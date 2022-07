Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Luglio 2022 dalle 18:00 alle 23:45

FINALMENTE scARTI!!!

Dopo due anni di pandemia, nei quali abbiamo realizzato lo spin-off restART, tornano finalmente i buskers in giro per tutto il paese!!!

Il Comune di Arsoli riconosce l'Arte di Strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive. Per questo motivo Arsoli è definita Città Amica degli Artisti di Strada.

Il Festival Internazionale scARTI DI STRADA XII edizione, organizzato dalla Comunità Giovanile Teste Non Trattabili, si terrà nei giorni 15-16-17 Luglio 2022. Gli artisti ospitati nelle tre giornate sono suddivisi in un cartellone principale (consultabile durante i giorni del festival o sul nostro sito internet) e si esibiranno dal pomeriggio sino a notte inoltrata.

In questo evento, godibile da tutte le fasce d'età, giocolieri, mangiafuoco, danzatori, acrobati, marionettisti, funamboli e musici giocano un ruolo fondamentale, intrattenendo e animando le strade del centro storico. A fare da contorno alle performance artistiche ci sarà il mercatino dell'artigianato.

Durante la manifestazione saranno presenti stands gastronomici e birrerie delle TNT.

L'ingresso è gratuito e c'è possibilità di pernottare in campeggio libero attrezzato.

Per informazioni: http://www.scartidistrada.altervista.org

Contatto fb: scARTI di STRADA / Sitotnt

Contatto Instagram: sitotnt