Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

I modelli dell'Alta Valle dell'Aniene

Da Venerdì 23 Settembre a Domenica 2 Ottobre 2022

CONCORSO di ESTEMPORANEA di PITTURAL'Estemporanea intende riproporre lo spirito che animò gli artisti-viaggiatori del Grand Tour del XIX Secolo, mettendo al centro del Paesaggio, primi piani e figure intere di modelle/i colte durante i momenti di vita quotidiana. Sarà organizzata in forma di Concorso a premi per le prime tre opere classificate, realizzate dagli artisti in postazioni en plein air presso i Comuni di Subiaco (Rm) e di Cervara di Roma.L'Evento sarà preceduto da una Mostra di dipinti ed incisioni del XIX Secolo.Sarà l'occasione, partendo dal patrimonio culturale del passato, per la presentazione delle modelle/i, della timbratura delle tele, dell'assegnazione delle postazioni agli artisti.

SEDE L'antico Convento di San Francesco in Subiaco (Rm) collegato alla Città attraverso il ponte omonimo sul fiume Aniene. Oggi in continuità storica, il Convento di San Francesco diverrà una sorta dI "Borgo degli artisti" nel quale i pittori potranno realizzare e proporre al pubblico visitatore le loro opere. Tecniche ammesse: non ci sono limitazioni per le tecniche utilizzate.Formato: ciascun artista potrà partecipare con un'opera, di dimensioni comprese tra cm. 40x60 e cm. 80x80. Giuria: le opere saranno giudicate da esperti qualificati del settore ed artisti, il cui operato sarà inappellabile e insindacabile.

PREMI1° PREMIO: 800,00 Euro e trofeo-scultura appositamente creato.2° PREMIO: 500,00 Euro e targa artistica dedicata.3° PREMIO: 200 Euro e targa artistica dedicata.Non sono previsti premi ex aequo. Ai concorrenti sarà rilasciato un attestato partecipazione.Gli artisti dovranno inviare il modulo d'iscrizione di seguito riportato, entro le ore 12.00 del 31 Agosto 2022 all'indirizzo acc.int.artierestauro@gmail.com, allegando inoltre il curricolo artistico e l'immagine di un'opera ritenuta rappresentativa del proprio stile, che potrebbe esser proiettata durante la Mostra di presentazione dell'Evento ed inserita in un eventuale catalogo.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE L'Estemporanea di pittura si svolgerà il 24 settembre 2022, dalle ore 9.00 con consegna dell'opera entro le ore 19.30. La premiazione avverrà domenica 25 settembre alle ore 11.00. Le opere premiate, diverranno proprietà dell'organizzazione del Concorso. Potranno esser inserite nella cartellonistica del Parco dei Monti Simbruini e/o come Mesi dell'anno nel Calendario artistico 2023, dedicato al Sentiero Coleman. Le opere che non risultate premiate, potranno essere ritirate presso la sede di Subiaco dell'Accademia Internazionale Arti e Restauro, in Via Cavour 57.

MODELLE/I e POSTAZIONI Le modelle/i saranno presentati nel corso dell'inaugurazione della Mostra del 23 settembre 2022. Le postazioni di posa, saranno allestite nei Comuni di Subiaco, presso il Convento di S. Francesco ed il Ponte medievale omonimo e la riva del Laghetto di San Benedetto e nel Comune di Cervara, presso la Piazzetta del Borgo antico.

DESTINATARI Artisti nazionali ed esteri e loro associazioni (numero minimo 15 partecipanti) in cerca di fonti ispirative tratte dal rapporto tra Arte, Ambiente e Paesaggio DATE La Mostra: 23 settembre - 2 ottobre 2022. Inaugurazione ore 16.00

L'Estemporanea di pittura: 24 Settembre 2022.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE La partecipazione al Concorso di pittura ed alla mostra finale è gratuita.

E' possibile avere il pranzo al sacco per il giorno dell'estemporanea, la cena ed il pernottamento del sabato, presso il Convento di San Francesco in Subiaco o presso la Locanda dell'Orso in Cervara di Roma, al costo di Euro 60.