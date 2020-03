Oltre il Coronavirus

Video messaggio del Presidente Giovanni Cannata

(Pescasseroli, 24 Mar 20) Cari amici del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise,

la grave situazione che ci costringe nelle nostre abitazioni impone che ognuno di noi, con senso di civica solidarietà, dia il suo contributo agli altri.

Ti sarò grato se vorrai coinvolgerti nell'iniziativa che come Parco vorrei sviluppare e che "racconto" brevemente nel video.

Sfidiamoci a pensare non solo come vivere meglio l'emergenza, ma soprattutto a pensare come affrontare il dopo coronavirus nell'ottica di una società che si riprende con più ambiente, più economia solidale, più economia civile.

Dall'aria buona delle nostre montagne ci piace raccogliere e far circolare idee, immagini, poesie, libri, momenti artistici, progetti. Insomma speranze, in particolare per le nostre aree interne, una delle ricchezze del Paese.

Puoi indirizzare tutto ciò o anche una breve riflessione, da raccogliere con il tuo telefonino, alla posta elettronica:

oppure contattateci attraverso le nostre pagine social:

Saremo lieti di annoverarti fra i nostri collaboratori a distanza e col tuo aiuto cercheremo di sviluppare nuove iniziative.

Il premio per la collaborazione sarà una grande iniziativa, al Parco, quando tutto sarà finito e potremo tornare ad incontrarci.