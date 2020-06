IL 5 PER MILLE AL PARCO

UN PICCOLO GESTO PER LA TUTELA DELLA NATURA!

(Pescasseroli, 04 Giu 20) Anche nel 2020 è possibile destinare il 5 X MILLE a sostegno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, come gli scorsi anni.

Il tuo aiuto ci servirà per finanziare le attività di tutela del Parco. Crediamo che la conoscenza sia lo strumento fondamentale per proteggere la biodiversità e di conseguenza l'habitat dell'orso bruno marsicano.

Questa specie unica al mondo, patrimonio di tutti noi, ma anche e soprattutto delle future generazioni.

L'immagine che vedete nella locandina è stata scattata dalle guardie del Parco, pochi giorni fa, mostra una bellissima mamma orsa che passeggia con ben quattro cuccioli nel bosco.

Uno scatto che riempie gli occhi di gioia!

Le Aree Protette, dal 2018, sono state riconosciute come categoria specifica per la destinazione del 5 per 1000, la tutela della biodiversità è un dovere che dobbiamo al nostro pianeta e ai nostri figli.

Ciascuno di noi può fare molto, con questo piccolo gesto.

I modelli per la dichiarazione dei redditi 730, Certificazione Unica (CU) e Redditi Persone Fisiche (ex UNICO) contengono al loro interno uno spazio dedicato al 5 X MILLE.

Basta apporre la propria firma nel riquadro "Enti Gestori delle aree protette" oppure "Finanziamento della Ricerca Scientifica e della Università" ed inserire il codice fiscale del Parco 00707580585.

Possono farlo anche i pensionati o i lavoratori dipendenti che non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione utilizzando l'apposita scheda integrativa presente nel modello di Certificazione Unica fornito dall'ente erogatore della pensione o dal datore di lavoro.

Dopo aver inserito la scheda compilata in una busta chiusa è necessario scrivere sul fronte "scelta destinazione 5x1000 dell'IRPEF", indicando il proprio cognome, nome e codice fiscale, la consegna è gratuita e può essere fatta in un Ufficio Postale o in Banca.

IL TUO SOSTEGNO E' IMPORTANTE PER NOI!

Scarica questa locandina e dalla ai tuoi amici e familiari, sarà un aiuto in più per l'ORSO!