Regolamentato l’accesso ai sentieri R4, R5 e T6 per la tutela dell’orso

(Pescasseroli, 16 Ago 20) A seguito delle verifiche e dei rilievi svolti dal personale del Servizio Scientifico del PNALM è emersa l'esigenza di regolamentare l'accesso ad alcuni sentieri del Parco che consentono di accedere ad una delle aree più delicate per la presenza del ramno, e quindi dell'alimentazione degli orsi nel periodo di maturazione delle bacche.

Il provvedimento introduce la possibilità di accedere ai sentieri R4 (Madonna della Lanna – Fonte della Cicerana); R5 (nel tratto da Sorgente Puzza a Lo Spineto) e T6 (Fosso Perrone – Vallone Lampazzo) solo dalla 07:00 alle 16:00, così da ridurre il disturbo degli escursionisti agli orsi che si alimentano al ramno durante le ore crepuscolari, ovvero quelle più delicate.

Il provvedimento, valido per tutti gli escursionisti, singoli o in gruppo, sarà in vigore dal 17 agosto fino al 20 settembre 2020.