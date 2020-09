Avviso

(Pescasseroli, 25 Set 20) Per assicurare adeguate condizioni di tutela e conservazione della popolazione di orso bruno marsicano nel delicatissimo periodo di iperfagia autunnale e anche in relazione all'attività di ricerca scientifica in corso di svolgimento nell'area interessata, si dispone il divieto assoluto di accesso e transito, a piedi e con qualunque mezzo, ivi comprese le cavalcature lungo il sentiero Z4.

Il presente provvedimento è valido dalla data odierna fino a cessata esigenza