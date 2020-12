"Vorresti passare un anno proteggendo la Natura del primo Parco Nazionale d'Italia?

(Pescasseroli, 29 Dic 20) Se hai meno di 28 anni e sei residente in Italia potresti diventare uno dei 12 volontari del Servizio Civile Universale per il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise! 🐻

Il progetto "Natura Incontra" sarà per te un'esperienza unica: sarai impegnato per un anno a proteggere, valorizzare e comunicare l'immenso patrimonio naturalistico del Parco.

Diventerai parte attiva dell'azione di conservazione della natura del PNALM!

Chi conosce bene la storia del Parco, sa perfettamente quanto la parola "volontario" sia importante per l'Ente. Crediamo nel valore delle azioni sincere, del coinvolgimento e della cooperazione. Ci piace pensare che i nostri progetti di Servizio Civile possano essere non solo percorsi di crescita e di empowerment per i ragazzi che partecipano, ma anche preziose occasioni di arricchimento e di incontro per l'Ente stesso e per il suo personale.

I 12 posti messi a disposizione saranno così divisi all'interno delle strutture del Parco:

3 ragazzi opereranno per conto del Servizio Scientifico del Parco , con sede a Pescasseroli (AQ);

, con sede a Pescasseroli (AQ); 5 ragazzi opereranno presso il Centro Natura , con sede a Pescasseroli (AQ),

, con sede a Pescasseroli (AQ), 2 presso il Centro Visite del Lupo , con sede a Civitella Alfedena (AQ),

, con sede a Civitella Alfedena (AQ), 2 presso la Biblioteca del Parco, con sede a Pescasseroli (AQ).

Clicca qui, per avere maggiori informazioni circa le mansioni previste dal progetto 👇 https://www.csvabruzzo.it/wp-content/uploads/2020/12/natura_incontra.pdf

Nel link sottostante, le informazioni necessarie per inoltrare la domanda di partecipazione👇 https://www.csvabruzzo.it/abruzzo/servizio-civile/servizio-civile-universale-bando-ordinario-2020-i-progetti-del-csvabruzzo/"

Scadenza 08/02/2021