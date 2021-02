Aperte le iscrizioni per il Master in "Aree interne: Strategie per la prevenzione, riduzione del rischio e rigenerazione post disastro naturale"

(Pescasseroli, 15 Feb 21) L'Università di Camerino quest'anno darà il via alla prima edizione di un Master Universitario di II livello che avrà come obiettivo quello di valorizzare gli aspetti socio culturali, paesaggistici e naturalistici delle aree interne italiane, con un focus particolare sulla prevenzione dei disastri naturali e sulla costruzione di competenze per la progettazione regionale, nazionale ed europea.

Il progetto contribuirà, operativamente e tecnicamente, a supportare gli enti locali che saranno parte del percorso formativo, proponendo interventi e consigli sui progetti che vengono già implementati sui territori.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di ammissione è possibile consultare il bando al seguente link: https://saad.unicam.it/it/formazione/master/paesaggi-delle-aree-interne-sviluppo-locale-e-gestione-sostenibile-dei-servizi