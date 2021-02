La tutela dell’ambiente in Costituzione

(Pescasseroli, 19 Feb 21) Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con vivissimo compiacimento prende atto dell'impegno assunto dal Presidente del Consiglio Prof. Draghi, in occasione delle sue Dichiarazioni programmatiche, di inserire la tutela dell'ambiente nella Costituzione.

Non può non condividersi la dichiarata volontà di lavorare per l'inserimento nella nostra Carta Costituzionale e del concetto dello sviluppo sostenibile "alla base della giustizia tra generazioni".

Il Parco auspica che il percorso parlamentare avviato con la Proposta di legge attualmente in Senato, sostenuto dal Ministro Costa, oltre che dalle associazioni ambientaliste, di cittadinanza attiva e dall'ASVIS, possa concludersi al più presto.

Giovanni Cannata

Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Comunicato Stampa, n. 08/2021