24 maggio 2021 - Giornata Europea dei Parchi

(Pescasseroli, 24 Mag 21) La Giornata Europea dei Parchi è una giornata commemorativa per le aree protette in tutta Europa che è stata lanciata nel 1999 dalla Federazione EUROPARC per celebrare le aree protette in tutta Europa.

https://www.europarc.org/nature/european-day-of-parks/

#EuropeanDayOfParks