Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 10 unità ausiliari del Servizio di Sorveglianza del Parco

(Pescasseroli, 25 Giu 21) L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con sede in 67032 - Pescasseroli (AQ), Viale Santa Lucia n. 2

INDICE

una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato, per un periodo di 90 (novanta) giorni, di n. 10 (dieci) unità quali ausiliari del Servizio di Sorveglianza del Parco.

Al personale suddetto sarà riconosciuto il trattamento economico della posizione B2 del CCNL vigente.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione.

Saranno ammessi alla procedura tutti coloro che risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35; Idoneità fisica all'impiego; Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità); Godimento dei diritti civili e politici; Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; Iscrizione nelle liste di collocamento alla data di pubblicazione del presente Avviso;

Art. 2 - Domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte secondo il modello allegato, devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 9 luglio 2021

a mano dall'interessato, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito all'interessato con il timbro e la data di ricezione, quale ricevuta;

a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise – Viale Santa Lucia n. 2 – 67032 PESCASSEROLI (AQ);

a mezzo PEC all'indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, indicando chiaramente le generalità complete e i recapiti dell'interessato, e sottoscritta in maniera leggibile.

La domanda dovrà contenere l'elenco dei titoli di cui si chiede la valutazione, tutti riportati in modo completo e dettagliato. Per facilitare e accelerare la procedura di valutazione dei titoli dichiarati è opportuno altresì allegare copia fotostatica dei documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati.

Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate o spedite oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale.

La domanda e l'elenco dei titoli dovranno essere compilati dal candidato sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 3 - Ammissione con riserve ed esclusione

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, l'esclusione dalla partecipazione.

In particolare l'Amministrazione effettuerà la verifica della veridicità delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili.

Eventuali dichiarazioni mendaci, oltre alle responsabilità penali del caso, saranno causa di esclusione o comunque di decadenza dai benefici da esse eventualmente conseguiti.

Art. 4 – Esame dei candidati e attribuzione dei punteggi.

L'esame verterà su materie di carattere generale riguardanti l'attività dell'Ente Parco con specifico e particolare riferimento alle funzioni e competenze del Servizio di Sorveglianza del Parco.

L'esame, in forma di colloquio, si svolgerà dinanzi ad una Commissione che sarà nominata dal Direttore del Parco, con proprio provvedimento.

La valutazione dell'esame si intende positiva con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) punti, rispetto ad un massimo di 30 (trenta) punti. Il raggiungimento della soglia minima di 18 punti è condizione per l'ulteriore attribuzione di punteggi per i titoli posseduti e dichiarati.

Ai candidati che abbiano superato il colloquio, La Commissione attribuirà i seguenti punteggi:

1/12 di punto per ogni mese intero di servizio civile, tirocinio, stage o lavoro prestato per la P.A., fino ad un massimo di mesi 12, per un totale massimo di punti 1; Per il possesso di laurea in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Forestali e Agrarie o equiparate saranno riconosciuti 3 punti per il possesso di laurea triennale, e 5 punti, non cumulabili, per il possesso di laurea magistrale. Ulteriori 3 punti saranno riconosciuti ai candidati in possesso di titolo di Guardia Ecologica Volontaria o equivalente.

Art. 5 – Graduatoria.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore dell'Ente Parco e sarà pubblicata all'Albo dell'Ente stesso e l'esito sarà comunicato ai primi 10 classificati al fine di consentirgli di presentare certificato di idoneità fisica rilasciato dal medico curante.

Saranno assunti i primi dieci candidati della graduatoria, dopo visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente del Parco.

In caso di rinuncia o non idoneità fisica dichiarata dal medico competente del Parco di uno dei primi 10 classificati, la graduatoria andrà a scorrimento.

Il Presente AVVISO viene pubblicato sull'albo on-line dell'Ente Parco, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

Viene altresì pubblicato sulla home-page del sito istituzionale e inviato ai Centri per l'Impiego competenti per il territorio.

Pescasseroli, 25 giugno 2021

Scadenza 09/07/2021