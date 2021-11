Nasce BiA, l’App delle Biblioteche abruzzesi!

Con la nuova app BiA anche la Biblioteca del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è a portata di smartphone

(Pescasseroli, 04 Nov 21) L'applicazione gestita dalla Regione Abruzzo consentirà di consultare il patrimonio complessivo di oltre 800.000 volumi del Catalogo del Polo "Biblioteche in Abruzzo" tra cui anche quella del Parco. Dal 2020 il Parco aderisce alla rete del Polo di 34 biblioteche abruzzesi, iniziativa che sta permettendo di promuovere il patrimonio di volumi su ambiente, aree protette e cultura locale a livello nazionale e internazionale. Alcune richieste sono pervenute addirittura dall'Egitto, dove alcuni studenti erano impegnati in un Master di linguistica su Ignazio Silone. Con l'app BiA - gratis su App Store di Apple e Google Play - si può: cercare un documento; ordinare i risultati della ricerca; individuare quale biblioteca possiede il documento desiderato; verificare la disponibilità al prestito; localizzare la sede della biblioteca; prenotare un documento; accedere alle risorse digitali presenti nel catalogo. Per maggiori informazioni: https://www.regione.abruzzo.it/.../cultura-nasce-bia-lapp...