Avviso di manifestazione di interesse

per l’istallazione e gestione di n. 2 distributori automatici negli uffici del Parco

(Pescasseroli, 12 Nov 21) Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise intende affidare il servizio che comprende l'installazione di n. 2 distributori automatici (uno di bevande calde ed uno di bevande fredde e snack), il loro rifornimento ed il controllo periodico di buon funzionamento.

Il servizio in oggetto è rivolto ai dipendenti del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e agli ospiti delle strutture.

Con riferimento ai servizi in oggetto si precisa quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, viale santa Lucia, 2 – 67032 Pescasseroli (AQ);

2. INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Luogo di esecuzione dei servizi: Uffici amministrativi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in via Santa Lucia, n. 2 – Pescasseroli (AQ).

Luogo di esecuzione dei servizi: Uffici amministrativi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in via Santa Lucia, n. 2 – Pescasseroli (AQ).

Descrizione: l'appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di distributori automatici, per l'erogazione di bevande calde, bevande fredde e snack, presso la sede dell'Ente in Pescasseroli. La tipologia del servizio prevede la vendita mediante l'installazione di distributori automatici funzionanti a moneta con resto e/o con chiavetta. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia.

Durata: Il servizio in oggetto avrà durata triennale (36 mesi).

Valore stimato della concessione: l'importo economico della concessione di cui trattasi viene stimato per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2024 in euro 25.000,00 (IVA esclusa);

Modalità di aggiudicazione della gara: l'affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b, della L.120/2020, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 76/2020, come modificato con D.L. 77/2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un unico intervento funzionale;

Subappalto: fatte salve più puntuali indicazioni in sede di gara è ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

fatte salve più puntuali indicazioni in sede di gara è ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento del servizio in affidamento saranno descritti dettagliatamente nei documenti tecnico-amministrativi di gara.

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

I soggetti interessati a partecipare devono possedere i seguenti requisiti minimi:

non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm;

devono essere qualificati all'interno della Piattaforma per gli acquisti telematici dell'Ente https://parcoabruzzo.acquistitelematici.it/.

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

La presente richiesta di candidature viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse facendo pervenire la propria richiesta di partecipazione, tramite l'apposito fac-simile (allegato A), allegato al presente avviso predisposto dalla Stazione Appaltante, da inviare tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it, entro le ore 10.00 del 22.11.2021.

L'oggetto della PEC dovrà essere: "Manifestazione di interesse – PER L'ISTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEGLI UFFICI DEL PARCO.

All'istanza deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante. In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma autografa, scansionata.

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine come sopra previsto.

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, l'esame delle manifestazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili.

Saranno invitati alla successiva procedura negoziata, tramite Piattaforma per gli acquisti telematici dell'Ente https://parcoabruzzo.acquistitelematici.it/, tutti gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta che risultino iscritti alla Piattaforma per gli acquisti telematici dell'Ente https://parcoabruzzo.acquistitelematici.it/, o che lo facciano entro e non oltre il 18.11.2021 (nel caso in cui alla data del 22.11.2021, l'operatore che ha inoltrato la manifestazione d'interesse non risulti iscritto alla piattaforma, sarà automaticamente escluso dalla procedura) .

6. ALTRE INFORMAZIONI:

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di non dar corso alla successiva procedura di gara, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni d'interesse agli operatori economici che possono comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie. Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento. Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere pertanto confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all'esito della singola procedura negoziata.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Tartaglia;

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente gara.

9. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato nel profilo di Committente: www.parcoabruzzo.it alla sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.

10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Gli interessati potranno prendere contatto con il responsabile del procedimento, a mezzo mail "cinzia.tartaglia@parcoabruzzo.it o provveditorato@parcoabruzzo.it".

Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi all'Ufficio Provveditorato dell'Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri 0863/9113238 e 347/8004587;

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Cinzia Tartaglia

Scadenza 22/11/2021