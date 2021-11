Pubblicato il primo Bilancio Sociale del Parco!

(Pescasseroli, 24 Nov 21) Il Bilancio Sociale - o rendiconto della responsabilità sociale di un Ente o di una impresa - è un documento con il quale un'organizzazione comunica, periodicamente e in modo volontario le attività, azioni e progetti, con i relativi esiti, senza limitarsi ai soli aspetti finanziari. In una società globalizzata e dell'informazione è estremamente importante che tutti, internamente ed esternamente all'organizzazione, sappiano cosa viene realizzato e prodotto con le risorse pubbliche messe a disposizione dai contribuenti. La realizzazione del primo Bilancio Sociale del Parco è stata fatta nella ferma convinzione che il concetto di "amministrazione trasparente", nel 2021, vada ben oltre la mera pubblicazione di determine ed atti su di un albo online. Comunicare eticamente e responsabilmente la Pubblica Amministrazione significa utilizzare strumenti semplici ed efficaci, che permettano a tutti i cittadini di comprendere pienamente le ricadute del lavoro che viene svolto dal Parco, a livello locale, e nazionale."Il Bilancio Sociale del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise rappresenta un'innovazione nel panorama della comunicazione istituzionale delle aree protette - afferma il Presidente del Parco Giovanni Cannata – Questo Bilancio Sociale, fortemente voluto per dare rendicontazione alla società, è uno dei contributi che il Parco, in occasione del suo centenario, vuole dare al sistema delle aree protette".Il Bilancio Sociale è scaricabile in formato pdf al seguente link: http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=611. A breve sarà possibile ritirare la copia cartacea presso i Musei ed i Centri Visita del Parco!