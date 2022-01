(Pescasseroli, 06 Gen 22) Il 2022 per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise sarà un anno speciale. Un anno in cui, attraverso una serie di importanti iniziative nazionali e locali, ci apprestiamo a celebrare i primi 100 anni di esistenza di questa area protetta.

Per dar maggior forza e coerenza alle storie di conservazione che racconteremo nei prossimi mesi, siamo andati alla ricerca di un logo che unisse gli animali simbolo del Parco - l'orso e il camoscio - all'interno di un intrigo vegetazionale. Una testimonianza di come in Natura nessun elemento sia separato dall'altro e dal Tutto. Parte della bellezza di questo logo risiede anche nel minimo di attenzione richiesta all'osservatore per poter scorgere i due animali: un "gioco" che nasconde e svela solo quando si guarda in profondità, un po' come accade quando si osserva la Natura stessa.

Un logo per raccontare la complessità della Natura, nelle sue interazioni e nelle sue connessioni. Un logo per raccontare 100 anni di Natura protetta!