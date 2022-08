ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SUL BANDO DEL GAL MOLISE RURALE “MISURA 3.A/AZIONE 3.A.1” (BURM 38/2022)

(Pescasseroli, 03 Ago 22) In data odierna (3 agosto 2022), l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha pubblicato un avviso per manifestazioni di interesse, volto alla ricerca di un massimo di due partners privati per la costituzione di un partenariato, con il quale presentare un progetto a valere sul Bando del GAL Molise Rurale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 38/2022. Il progetto sarà volto al recupero, alla riqualificazione, al ripristino, all'adeguamento e alla valorizzazione di una parte della rete di "Vie murate" presente nel versante molisano del Parco, compresa la sua Area Contigua. A tal fine, al partner/ai partners privati competeranno le attività di animazione e di valorizzazione culturale e turistica delle "Vie Murate" medesime.

Tali attività saranno gestite dai partners privati in autonomia, e saranno rese in favore del pubblico dei visitatori dietro corrispettivo, con assunzione in proprio del rischio economico. Le ulteriori caratteristiche del progetto, necessarie alla candidatura, saranno rese note ai soggetti interessati a seguito della manifestazione di interesse. L'accordo di partenariato avrà durata quinquennale, a partire dalla sottoscrizione del medesimo, e sarà rinnovabile alle stesse condizioni e per il medesimo periodo di tempo e, in ogni caso, in modo tale da garantire la gestione almeno decennale delle opere recuperate, come previsto dal Bando GAL.

L'Avviso in oggetto ha scopo meramente esplorativo, in quanto la formalizzazione del partenariato, con la stipula del relativo accordo davanti a un notaio, e l'effettiva realizzazione del progetto oggetto del partenariato saranno subordinate all'ammissione al finanziamento del progetto stesso da parte del GAL Molise Rurale.

L'individuazione dei partners privati comporterà, da parte di questi, il supporto necessario alla presentazione della domanda, con particolare riguardo alla redazione della documentazione richiesta dal Bando GAL e con specifico riferimento al piano di gestione e funzionamento dei beni oggetto dell'intervento da finanziare, e al necessario piano economico-finanziario relativo allo stesso.

Oltre ai requisiti di carattere generale, i soggetti ammessi alla procedura devono possedere personalità giuridica, svolgere attività analoghe a quelle oggetto dell'accordo di partenariato sul territorio di competenza del GAL ed essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale, aperto presso un Centro di Assistenza Agricola.

Le manifestazioni di interesse, compilate secondo il modello allegato, dovranno pervenire entro le ore 14:00 del giorno 08 agosto 2022 e potranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo info.parcoabruzzo@pec.it.

Tutte le altre informazioni relative alla procedura e ai criteri di scelta dei partners privati sono contenute nell'Avviso, che si riporta in allegato alla presente comunicazione.

Eventuali richieste di chiarimento in merito alla procedura potranno essere presentate contattando il seguente recapito: info@parcoabruzzo.it.

Il Responsabile del Procedimento è la Geom. Rosanna CIARLETTA.

Scadenza 08/08/2022