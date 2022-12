(Pescasseroli, 03 Dic 22) Accogliamo con grandissima soddisfazione la notizia che un'azienda del Parco è stata premiata a Bruxelles nell'ambito degli Star Awards di Europarc, la Federazione dei Parchi Europei!

Si tratta dell'Hotel La Pieja di Opi (AQ), struttura CETS in Fase II da oltre tre anni.

Gli Star Awards sono un importante evento di premiazione organizzato da Europarc nell'ambito della Carta Europea del Turismo Sostenibile, in cui vengono assegnati dei riconoscimenti alle aziende e ai tour operator sostenibili che lavorano insieme ai Parchi all'interno del percorso della Carta e supportano lo sviluppo del turismo sostenibile.

Ma cos'è la Carta Europea del Turismo sostenibile? La CETS è uno strumento assimila­bile ad un percorso di certificazione, che permet­te una migliore gestione del turismo sostenibile all'interno delle Aree Protette. L'elemento centrale della CETS è la partecipazione e la collaborazione tra tutte le parti interessate nello sviluppo di una strategia comu­ne per la sostenibilità del settore turistico.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha iniziato a lavorare aderendo alla Carta Europea del Turismo sostenibile nel 2010, svolgendo, da quel momento in poi, tutto il lavoro necessario per convogliare nelle attività di pianificazione e animazione territoriale quanti più attori e operatori economici del Parco. Una volta "certificata" l'area protetta con la Fase 1, i singoli operatori economici, gestori di strutture ricettive, attraverso la compilazione e sottoscrizione di un disciplinare, sono passati alla Fase II della CETS, fase in cui si ribadisce l'impegno del singolo a lavorare per favorire la crescita del turismo sostenibile.

"Dopo 12 anni di intenso lavoro e nell'anno del Centenario, è per noi un grande orgoglio vedere un'azienda CETS del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ricevere un premio presso il Parlamento dell'Unione Europea a Bruxelles - ha affermato il Presidente del Parco Giovanni Cannata. Complimenti alla Pieja e complimenti a tutte i cittadini e le cittadine del Parco che ogni giorno si impegnano per costruire un settore turistico che prosperi in armonia e sulla base della conservazione della Natura, unica via per rendere giustizia e coerenza alla parola sostenibilità"