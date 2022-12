Un'attività su cui riflettere

(Pescasseroli, 13 Dic 22)

Giovedì 15 dicembre alle ore 15:00 siamo lieti di ospitare presso il Centro Natura di Pescasseroli un convegno organizzato in collaborazione con l'Associazione Come on dog e il Comune di Pescasseroli.

Si avvicinano le festività natalizie e con esse l'utilizzo diffuso di fuochi pirotecnici esplosi per "accogliere" il nuovo anno. Quello che per molti è un momento di festa e di gioco per tanti altri costituisce motivo di stress e pericolo: sull'ambiente, sugli animali (selvatici e non) e sugli stessi esseri umani gli impatti derivanti dall'utilizzo dei fuochi artificiali è enorme e per questo risulta fondamentale parlarne e discuterne insieme sulla base di fatti ed evidenze scientifiche.

Giovedì pomeriggio lo faremo con Roberta Latini e Daniela Gentile, Biologhe del Servizio Scientifico del Parco, Alessandra Laureano, Medico Veterinario esperta in comportamento cinofilo, e Alessandra Soldati (da remoto), Dirigente Medico del reparto chirurgia della mano presso l'Ospedale dei Pellegrini di Napoli.

L'ingresso è libero. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio Parco: https://www.facebook.com/radioparco.