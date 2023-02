Le foto premiate in mostra al Forte di Bard (AO) dal 26 marzo al 25 aprile 2023

(Pescasseroli, 27 Feb 23) Si è riunita nei giorni scorsi la giuria del Concorso internazionale "Fotografare il Parco", organizzato dai Parchi Nazionali dello Stelvio, Gran Paradiso, d'Abruzzo, Lazio e Molise e de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc, Federparchi e la partecipazione del media partner La Rivista della Natura.

Giunto alla XVI edizione, il concorso dedicato alle aree protette partner dell'iniziativa ha, ancora una volta, suscitato grande interesse tra gli appassionati di fotografia di paesaggio e di natura. I partecipanti sono stati, infatti, oltre 420 e oltre 3100 le fotografie presentate in concorso. Ai grandi numeri è corrisposta un'alta qualità delle immagini concorrenti. Fotografie spesso di elevato valore estetico, narrativo o descrittivo che hanno fissato nell'istante dello scatto la bellezza e le peculiarità dei parchi organizzatori. Molto differenti tra loro, nei soggetti raffigurati e nell'approccio fotografico, le tre vincitrici assolute.

Prima classificata è risultata la fotografia "Sopravvivenza" di Emilio Ricci. Un camoscio accovacciato e parzialmente coperto dalla neve di tormenta racconta delle continue sfide per la sopravvivenza che devono affrontare gli animali di montagna. Al secondo posto si è piazzata "Velo di nuvole", una lunga posa notturna realizzata in Valsavarenche da Luca Nasigrosso in cui il lento movimento delle nuvole ammanta di un velo i rilievi dei monti. Terza classificata l'immagine "Tra inverno e primavera" di Elisa Confortini, in cui in una nebbiosa giornata invernale nel bosco ancora spoglio, l'aprirsi delle gemme preannuncia la primavera.

Nelle categorie dedicate ai paesaggi delle singole aree protette c'è stata l'affermazione di "Layer" realizzata a Forca d'Acero da Marco Pantanella (per il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), l'"Era glaciale" del Ghiacciaio del Gran Paradiso di Jacopo Ursitti (Parco Nazionale Gran Paradiso), l'"Ortles" di Dario Fedele (Parco Nazionale dello Stelvio) e la foto "Primordial" del Lago di Moncenisio di Marco Barone (Parc national de la Vanoise). I primi premi di categoria sono stati attribuiti a "Discussioni tra coniugi" di Maurizio Giovannini (categoria "Fauna selvatica del Parco"), a "Jurassic World" di Andrea Belingheri ("Micromondo del Parco e dettagli naturali") e alla fotografia, "Il solitario" di Massimo Arcaro ("Mondo vegetale del Parco"). All'immagine "Una casa tra le stelle" di Roberto Bertero è stato poi attribuito il premio speciale "Interazione tra uomo e ambiente". Il livello delle fotografie in concorso e, talora, la difficoltà di decretare una classifica ha indotto la giuria alla segnalazione di altre otto immagini.

La fotografia naturalistica è uno strumento importante per la conoscenza e per l'empatia che crea verso la bellezza racchiusa nella natura a condizione però che venga realizzata nel rispetto della stessa. Negli elementi di valutazione delle foto premiate da parte della giuria è stato inserito pertanto anche il disturbo alla fauna o agli ambienti. La premiazione si terrà al Forte di Bard, in Valle d'Aosta, seguita dall'esposizione delle foto vincitrici e di quelle menzionate presso le scuderie del Forte dal 26 marzo al 25 aprile 2023. Un'occasione importante di visibilità per i fotografi vincitori e per i Parchi organizzatori in una location visitata da migliaia di persone ogni anno. Inoltre, dopo la celebrazione, lo scorso anno, dei cento anni dei Parchi Nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo Lazio e Molise, quest'anno ricorrono i sessant'anni dalla fondazione del Parc national de la Vanoise, primo parco nazionale francese ad essere istituito.

Per la dirigenza e per lo staff de la Vanoise, "in occasione del 60° anniversario, che ricorre quest'anno, del Parc national de la Vanoise è una grande soddisfazione constatare come anche per questa 16° edizione del concorso ci sia stato molto interesse e partecipazione. È grande il contributo delle fotografie presentate, di così alto livello, nel far conoscere i gioielli del nostro Parco così come quelli degli altri Parchi nazionali partner. Questi fotografi fanno parte della grande famiglia dell'area protetta e contribuiscono a celebrare al meglio questo anniversario di tutela della montagna e della biodiversità".

Questo l'elenco completo delle fotografie vincitrici:

Vincitrici assolute

1a Sopravvivenza di Emilio Ricci

2a Velo di nuvole.Valsavarenche di Luca Nasigrosso

3a Tra inverno e primavera di Elisa Confortini

Categoria A –Paesaggi del Parco

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: Layer. Forca d'Acero di Marco Pantanella

Parco Nazionale Gran Paradiso: Era glaciale. Ghiacciaio del Gran Paradiso di Jacopo Ursitti

Parco Nazionale dello Stelvio: Ortles di Dario Fedele

Parc national de la Vanoise: Primordial. Lago del Moncenisio di Marco Barone

Categoria B – Fauna selvatica del Parco

1a Discussioni fra coniugi di Maurizio Giovannini

2a Sguardo al tramonto di Massimo Arcaro

3a Cucù. Lepre alpina di Denis Bertanzetti Categoria

C – Micromondo del Parco e dettagli naturali

1a Jurassic world di Andrea Belingheri

2a L'escluso di Giuseppe Bonali

3a Nel mondo del gambero di Iacopo Nerozzi

Categoria D – Mondo vegetale del Parco

1a Il solitario di Massimo Arcaro

2a Forca d'Acero di Paolo Pucci

3a Morning dew di Edwig Vanhassel

Premio Speciale

1a Una casa tra le stelle di Roberto Bertero

Segnalazioni

Notte di tempesta. Lago Rosset. Parco Nazionale Gran Paradiso di Luca Casale

Bramito di Emilio Ricci All'ombra del Gran Nomenon. Parco Nazionale Gran Paradiso di Fabrizio Gottardi

Loving vincent di Lorenzo Shoubridge Tramonto in Paradiso.

Bivacco Leonessa. Parco Nazionale Gran Paradiso di Roberto Bertero

Foreste senili. Lampazzo/Cicerana. Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise di Riccardo Mattea

Onde. Lago di San Giacomo. Parco Nazionale dello Stelvio di Giacomo Albo

Lo spirito del bosco di Elisa Confortini

Le fotografie vincitrici e segnalate si possono vedere su www.fotografareilparco.it, www.pngp.it, www.parcoabruzzo.it e www.vanoise-parcnational.fr.

Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, 27 febbraio 2023