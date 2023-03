I turni del 2023 partiranno da fine marzo fino gennaio 2024

(Pescasseroli, 01 Mar 23) Il volontariato al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, fin dal principio, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale, tanto dal punto di vista operativo quanto dal punto di vista emotivo ed affettivo. Essere volontari per la Natura assume molti significati, ma più di ogni altra cosa significa prendersi cura: dell'ambiente, del territorio, della comunità, di sé stessi. Significa intraprendere un cammino di ricerca di un nuovo contatto, emotivo e fisico, con la Natura.

Negli anni il volontariato nel Parco ha assunto diverse forme e si è arricchito di collaborazioni con le diverse realtà del territorio, aggiungendo nuovo valore a questo progetto! Siamo davvero felici di comunicare che nel 2023 i primi turni prenderanno inizio dalla fine di marzo prossimo per continuare fino ai primi giorni del 2024, con la possibilità di vivere l'esperienza anche nei versanti laziale e molisano del Parco.

Come diventare volontari del Parco?

Chi è interessato a partecipare ai turni di Volontariato "Volontari per la Natura" dovrà inoltrare una richiesta all'Ufficio Educazione e Volontariato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, situato a Villetta Barrea (AQ – 67030) in Via Roma s.n.c., compilando l'apposita scheda allegata in calce alla pagina, dove sarà possibile indicare il turno al quale si desidera prendere parte. Il modulo dovrà essere firmato e inviato tramite email all'indirizzo centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it.

Successivamente alla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Ente Parco, i Volontari dovranno far pervenire un versamento da effettuarsi a mezzo bonifico bancario secondo i dati che verranno comunicati dall'Ufficio Educazione e Volontariato, specificando nella causale:

Volontariato programma… - dal … al …

La quota di partecipazione* per i Programmi JUNIOR, SENIOR, INTERNATIONAL, SPECIALISTA, FAMILY sarà di € 90,00 per il turno di 8 giorni.

Le strutture ospitanti sono:

la foresteria della Val Fondillo (comune di Opi), nel versante abruzzese del Parco, gestita dalla srl Gaia900

il B&B "Prati del Lupo" a Bisegna, nel versante abruzzese del parco, gestita da Katia Subrizi

l'agriturismo "Le Case Marcieglie", nel versante laziale del Parco, gestito da Elisa Cedrone

la foresteria comunale a Castel San Vincenzo, versante molisano del Parco, gestita dal Comune

Le strutture offrono sistemazione semplice e in camere multiple. L'uso cucina e i servizi sono in comune con gli altri Volontari e possibili ospiti. Sara cura di tutti partecipanti aiutare e collaborare nella gestione della cucina, cucinando, lavando i piatti, sistemando i locali comuni, facendo la spesa nei negozi del posto. All'interno della struttura saranno favoriti momenti di ritrovo e di riflessione e per riscoprire il piacere di stare tutti insieme. I volontari saranno affiancati da un Operatore qualificato per l'intera durata del turno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la sezione del nostro sito web dedicata al volontariato, contattare l'Ufficio Educazione e Volontariato ai numeri: 0864.89102/346.003.6010 oppure scrivere all'indirizzo email: centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it

* Le quote di partecipazione costituiscono un parziale rimborso delle spese che la struttura sostiene per l'accoglienza dei volontari. L'organizzazione dei turni di volontariato e la polizza assicurativa in caso di infortuni, relativa alle attività programmate, resta di competenza del Parco.

Scadenza 07/01/2024