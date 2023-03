(Pescasseroli, 16 Mar 23) In occasione della "Giornata mondiale della Poesia" 2023, verrà presentato al pubblico mercoledì 22 marzo 2023, alle ore 10.30, presso la sala convegni del Centro Visite del Parco a Pescasseroli, il volume "20 anni di Una Fiaba per la montagna", la raccolta degli elaborati del concorso omonimo promosso per la prima volta nel 2001 dall'associazione culturale piemontese, " 'L Péliacan " e dedicato a Enrico Trione.



Le fiabe hanno il potere di saper parlare all'inconscio, consentendo soprattutto ai bambini e ai ragazzi di avvicinare emozioni e sentimenti che sperimentano nella loro vita e nelle loro relazioni in modo indiretto, attraverso l'immedesimazione con i vari personaggi della fiaba e la loro collocazione in una dimensione esplicitamente fantastica. Così la fiaba per la montagna acquista un ulteriore valore che è quello di raccontare il proprio territorio naturale e culturale per scoprirne l'essenza e l'incanto che solo le favole sanno donare.



Nell'anno del centenario dei due Parchi storici (PNGP e PNALM), l'edizione del premio letterario ha visto il coinvolgimento degli studenti abruzzesi con ben tre premi assegnati: due studenti dell'Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di Pescasseroli sono risultati vincitori nella categoria Premio Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e Premio Parco Nazionale Gran Paradiso, e uno studente dell'Istituto Tecnico "Amedeo d'Aosta" di L'Aquila è risultato primo classificato per il Premio Federparchi.



Gli studenti saranno premiati dal Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise Giovanni Cannata e dal Direttore Luciano Sammarone, membri del comitato d'onore del premio insieme a: Stefano Allasia, Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Giampiero Sammuri – Presidente di Federparchi e Bruno Bassano – Direttore del Parco Gran Paradiso.

Comunicato stampa n. 03/2023