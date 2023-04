PER LA RICERCA DI IMMOBILI NEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI (AQ) DA ACQUISIRE IN LOCAZIONE PER USO GARAGE

(Pescasseroli, 07 Apr 23) L'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise intende ricercare un locale da adibire a garage, per il ricovero degli automezzi dell'Ente, nel Comune di GIOIA DEI MARSI (AQ).

A tal fine i proprietari di immobili idonei, eventualmente interessati, sono invitati a presentare apposita proposta contrattuale all'Ente Parco, alle condizioni e con le modalità appresso indicate.

Oggetto della proposta contrattuale.

Oggetto della proposta contrattuale è la locazione di immobili da adibire a ricovero degli automezzi dell'Ente Parco, per la durata di anni ANNI TRE.

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

superficie utile coperta complessiva di almeno 25 metri quadrati, su livello unico, fornita di impianto di l'illuminazione elettrica;idoneità del locale all'uso;agevole accessibilità per gli automezzi.

Valore della proposta contrattuale.

Le offerte presentate non possono prevedere un valore annuo a metro quadro superiore ad €8,00.

Soggetti legittimati a presentare la proposta contrattuale.

Le proposte contrattuali di locazione dovranno essere sottoscritte dal titolare dell'immobile offerto in locazione o da suo legale rappresentante.

Non sono ammesse proposte provenienti da mediatori, commissionari o intermediari, a qualunque titolo.

Presentazione della proposta.

La proposta dovrà pervenire all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Via Santa Lucia n. 2,67032 - Pescasseroli (AQ), entro le ore 13:00 del giorno giovedì 20 APRILE 2023, mediante recapito a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente, ovvero mediante il servizio postale o Agenzia di recapito autorizzata.

La proposta contrattuale dovrà essere contenuta in un plico chiuso e debitamente sigillato, recante, all'esterno, l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "PROPOSTA DI LOCAZIONE PER USO GARAGE – COMUNE DI GIOIA DEI MARSI – NON APRIRE".

Nel plico dovrà essere inserita:

la proposta contrattuale, redatta su apposito modello allegato al presente avviso; fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore; visure catastali aggiornate; elaborato planimetrico dell'immobile.Scadenza: 20/04/2023





Scadenza 20/04/2023