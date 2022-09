Escursione serale per osservare i cervi nel periodo dell'amore

Sabato 24 Settembre 2022 dalle 14:30 alle 20:30

Sei in cerca di avventure per l'autunno? Perché non approfittare della stagione migliore per osservare i Cervi durante il rituale del corteggiamento nel periodo degli amori. Non farti scappare quest' esperienza unica e imperdibile, dove avrai modo di osservare e allo stesso tempo, udire i bramiti di questi maestosi esemplari maschi, emessi per conquistare le femmine. Inoltre, avrai modo di assaporare al meglio i suggestivi panorami autunnali delle vallate del Parco Nazionale d'Abruzzo.

Programma:

L'incontro con la guida sarà a Pescasseroli alle ore 14.30 in via della Piazza. 10 oppure Villetta Barrea presso la pro-loco alle ore 15.00 circa . Raggiungeremo l' imbocco del sentiero in macchina. Durante l'itinerario a piedi verranno illustrate le caratteristiche principali di questo territorio, curiosità ed aneddoti dell' alto Sangro . Mettendo in risalto gli aspetti biologici, etologici, segni di presenza del cervo nobile . Infine, raggiungeremo il punto di osservazione, dove, in silenzio, avremo modo di osservare e udire branchi di cervi, il loro rituale di corteggiamento, caratterizzato da combattimenti e bramiti . Il percorso di ritorno si svolgerà in notturna.

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia o vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia, macchina fotografica, binocolo e cena al sacco.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Sentiero PNALM H5

L'itinerario è facile.

Tempo di percorrenza: 1 ora e 30 minuti, pause escluse

L'itinerario si ripete ogni mercoledi e sabato

Su richiesta anche in altri giorni.

Per prenotazioni contattaci :

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

tel e whatsapp 339 334 9015

Via della Piazza, 10,

67032 Pescasseroli AQ, Italy

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero