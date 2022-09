Sabato 24 Settembre 2022 dalle 15:30 alle 20:00

In autunno è spettacolare assistere al rituale di corteggiamento dei cervi: suggestioni di suoni, colori e profumi si sovrappongono ai duelli per conquistare la supremazia sull'harem femminile.

Mentre il Parco Nazionale d'Abruzzo si veste dei colori autunnali, dai boschi e dalle vallate si alzano potenti i bramiti dei cervi, testimonianza dell'attività dei maschi durante il corteggiamento. Il suono inconfondibile dei loro richiami si mescola a quello dei palchi che cozzano per stabilire le gerarchie, per uno spettacolo incredibile che si ripete di anno in anno.

Gli itinerari delle nostre escursioni saranno stabiliti in base alle maggiori possibilità di imbattersi nei branchi dei grandi mammiferi, muovendosi nella zona del bosco della Montagnola, sopra il paese di Villetta Barrea, in un territorio frequentato abitualmente da grossi branchi di cervi.

SENTIERO PNALM (H4)

DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 20.00

DIFFICOLTÀ: MEDIO-FACILE (ADATTA A FAMIGLIE CON BAMBINI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro



OGNI SABATO POMERIGGIO, DALLE ORE 15.30 ALLE 20, FINO AL 29 OTTOBRE

ABBIGLIAMENTO:

Durante le escursioni è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si informa che tale abbigliamento prevede scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello e guanti.

APPUNTAMENTO:

I trasferimenti per raggiungere l'attacco del sentiero, qualora fossero previsti, verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

SICUREZZA:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online, specificando la data del trekking. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

