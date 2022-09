La stagione più bella dell'anno!

Da Sabato 24 a Domenica 25 Settembre 2022 dalle 07:30 alle 17:30

Due giorni di escursioni tra le valli e le cime del Parco, nella stagione più bella dell'anno!

L'autunno ormai è giunto. Il caldo dell'estate è già un ricordo, il bosco è umido di pioggia, le foglie iniziano a colorarsi dei toni caldi del giallo e del rosso, gli animali approfittano dell'abbondanza dei frutti selvatici…

Il sabato saliremo sul monte Mattone, da Villetta Barrea, per osservare i quadranti più famosi del Parco: di fronte a noi l'anfiteatro maestoso della Camosciara, il monte Marsicano, la dorsale di Rocca Chiarano.

Aspetteremo il tramonto riscaldandoci con una tisana calda preparata nello stazzo della Montagnola, prima di riscendere, aiutati dalle torce, sullo stesso percorso.



La domenica invece partiremo all'alba per spostarci a Pescasseroli e raggiungere l'altopiano della Cicerana. Da qui, attraversando ampie radure, stazzi e boschi imponenti, raggiungeremo la sella tra le due cime del monte Marcolano, con le sue faggete selvagge e cariche di vita.



Sentieri PNALM H4/R4

Dislivello: + 400m circa sabato, +500 domenica

Lunghezza: 6 km circa sabato, 14 km circa domenica

Difficoltà: E - escursionistico

Costo 50€ (min 5 max 12 partecipanti)

Per partecipare e ricevere ulteriori dettagli invia un messaggio

WhatsApp al 3281719425



Il programma e l'itinerario potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo e ambientali, a discrezione della guida.



Tutte le escursioni sono guidate da un A.M.M. iscritto al Collegio Guide Alpine d'Abruzzo.



Contattaci per escursioni personalizzate esclusive per singoli, coppie, o piccoli gruppi già formati!

Seguici anche su Facebook e Instagram:

https://www.facebook.com/jammetrek

www.jammetrekking.it