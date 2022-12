La faggeta di Decontra Giornata Internazionale della Montagna

Domenica 11 Dicembre 2022 dalle 09:30 alle 13:30

Cosa cambia nei boschi con il trascorrere delle stagioni? Il sentiero percorso in estate, primavera, in autunno è lo stesso anche in inverno? Cosa fanno gli animali e le piante? Come si è preparata la Natura al lento procedere della stagione fredda? E la neve cosa racconta? La forma dei cristalli di ghiaccio, il suo trasformarsi, le tracce lasciate dai camminatori, la vita sepolta in attesa del risveglio primaverile.

Vestitevi, prendete lo zaino e venite con me.

Vi aspetto anche dopo il solstizio per ascoltare il suono dell'inverno durante le festività natalizie.

E' necessario prenotarsi

#icamminidiantonella tel. 3384959231 antonella.ciarletta66@gmail.com

Si raccomanda abbigliamento da montagna e scarpe da trekking (no doposci), altrimenti non posso portarvi con me.

In caso di ciaspolate, le racchette da neve potranno essere prenotate al momento della conferma dell'iscrizione il giorno prima l'attività.