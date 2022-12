Fascino e suggestione nei weekend di luna piena

Sabato 10 Dicembre 2022

Descrivere l'incanto di questa esperienza non è cosa semplice. Risaliremo i boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per raggiungere punti panoramici e visuali piuttosto inedite. La luminosità della luna e della neve ci consentirà di procedere per lunghi tratti senza l'utilizzo delle torce. A fiancheggiare il nostro cammino le ombre dei grandi faggi, proiettate su un manto di neve brillante.



Sentieri A1-A9-L1-M1







☎ +39 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/ciaspolata-al-chiaro-di-luna/







SCHEDA TECNICA



(E) Escursionistica L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in buona parte boscate con salite e discese di media pendenza.



Dislivello 250 m in salita e discesa

Lunghezza 6-8 km circa



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 25,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione con Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Guide Alpine Abruzzo e Educatore Ambientale accreditato presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Noleggio kit ciaspole e bastoncini. Tisana calda e biscotti della tradizione



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali





ITINERARIO

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 16 e incontro con la guida presso la nostra sede di Largo Molinari. Consegna delle attrezzature (ciaspole, bastoncini e torcia). Breve spostamento in auto per raggiungere il punto di partenza del sentiero. Il cielo stellato fa da cornice a questa passeggiata silenziosa, regalando spesso stelle cadenti. Una calda tisana e biscotti fatti in casa rendono gradevole le piccole soste per fotografare il paesaggio.





COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. E' necessario avere una giacca impermeabile, pantaloni lunghi e scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Guanti e berretto di lana, indumenti caldi e antivento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 8 partecipanti.



