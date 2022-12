Escursione con le racchette da neve sulle spettacolari Mainarde laziali e molisane

Giovedì 8 Dicembre 2022

Il suono dell'acqua e la voce del vento contraddistinguono questa piacevole escursione ai piedi delle Mainarde. Luoghi maestosi dove regna un senso di solitudine, pace e tranquillità e dove spettacolari faggi contorti si immolano da secoli a controllo dei viandanti. Da Novembre ad Aprile l'intera dorsale è modellata e addolcita dalla neve. Il risultato è un paesaggio unico, che rende questo itinerario di un'insolita bellezza.



Sentieri N2







Profondi valloni, ampi circhi glaciali, impenetrabili foreste e numerose sorgenti rendono la catena delle Mainarde e i vicini Monte Forcellone (2030 m slm) e Monte Cavallo (2039 m slm), uno dei luoghi più selvaggi e misteriosi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le grotte e i terrazzamenti che si aprono tra le pareti rocciose, utilizzate nei secoli da monaci, briganti e pastori divennero, durante il secondo conflitto mondiale, postazioni strategiche a difesa della linea Gustav. Oggi questi ambienti si contraddistinguono per la lontananza dal turismo caotico e rappresentano una meta ideale per chi ama il silenzio e i panorami che non lasciano spazio a molte parole.



SCHEDA TECNICA



(E) Escursionistica L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in buona parte boscate con salite e discese di media pendenza.



Dislivello 400 m in salita e discesa

Lunghezza 8-12 km circa





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio ciaspole e bastoncini

Assicurazione RC professionale



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali





ITINERARIO

Appuntamento nella graziosa Piazza Capocci di Picinisco (FR) alle ore 9. Incontro con la guida e trasferimento in auto ai Prati di Mezzo. Indossate le ciaspole avremo modo di inoltrarci alle pendici dei Monti Forcellone e Predicopeglia e di attraversare ampie doline, caratterizzate da imponenti faggi solitari, risultato della gestione di taglio degli anni borbonici. Superata la piccola sorgente di Fonte Fredda arriveremo al Valico della Crocetta dove lo sguardo può spaziare sull'intera catena delle Mainarde e sulla Valle Venafrana. Pranzo al sacco in quota e rientro a valle nel pomeriggio attraverso un'affascinante giro ad anello.

COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 15 partecipanti.



