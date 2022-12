Un'escursione per conoscere il Parco Nazionale d'Abruzzo e il piccolo lago naturale, che ogni anno appare e scompare

Sabato 10 Dicembre 2022

Adagiato in una conca carsica, ai piedi di uno tra gli anfiteatri più belli del territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il Lago Vivo regala agli occhi di chi lo raggiunge panorami coinvolgenti, bellezze di interesse naturalistico e geologico e cela le tradizioni del mondo pastorale. L'itinerario è animato dalla presenza di massi erratici, circhi glaciali, affioramenti rocciosi modellati dalle glaciazioni nel corso del tempo. Il Lago Vivo prende vita soprattutto in Primavera, con lo scioglimento delle nevi, per poi svuotarsi quasi completamente attraverso una rete di fiumi sotterranei. Il suo nome deriva da questo particolare fenomeno legato alla geologia delle montagne del Parco e regala a questi luoghi un pizzico di magia.



Sentieri K4-K6





SCHEDA TECNICA

(E) Escursionistica L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna con salite e discese di media pendenza.

Dislivello 620 m in salita e discesa

Lunghezza 14 km circa





QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 30,00 per persona



Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio kit ciaspole e bastoncini



Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Extra e spese personali



ITINERARIO

Appuntamento a Barrea alle ore 9. Incontro con la guida presso il parcheggio antistante l'ufficio turistico e spostamento sul punto di attacco del sentiero. Parcheggiate le auto una comoda carrareccia permette di raggiungere l'ingresso del Vallone dell'Inferno e di godere di un panorama ampio su tutta l'antica Vallis Regia. Il percorso prosegue all'interno di una bella faggeta a tratti caratterizzata dalla presenza del raro Acero di Lobelii. Dopo circa 2 ore di salita si raggiunge la depressione carsica che ospita il piccolo lago. In Primavera il livello dell'acqua aumenta con lo scioglimento delle nevi e il Lago Vivo raggiunge il suo massimo splendore. Dopo aver effettuato il pranzo al sacco concluderemo uno splendido anello sorvolando le terrazze del torrente Rio Torto e rientrando a valle nel pomeriggio.

COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra momenti di cammino alternati a qualche pausa rilassante. Sono necessari indumenti caldi, impermeabili e antivento.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività. Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni. I posti sono limitati a 15 partecipanti.



Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it



