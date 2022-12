Un modo "nuovo" di passeggiare fra i boschi innevati, alla scoperta delle tracce degli animali selvatici. Le ciaspole consento anche a chi non sa sciare di vivere una meravigliosa esperienza nella natura d'inverno.

Lunedì 26 Dicembre 2022 dalle 09:15 alle 15:30

Un'escursione per ammirare gli splendidi scenari invernali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. D'inverno tutto si ammanta di un bianco purissimo e un silenzio surreale avvolge le vallate del Parco. Le ciaspole (racchette da neve) sono un mezzo unico e comodo per camminare nel bel mezzo di questi scenari. Adatte anche a chi non sa sciare negli ultimi anni hanno rivoluzionato l'escursionismo invernale. Le ciaspole, consentendo allo scarpone di poggiare su una superficie più ampia, ci permettono di non sprofondare nella neve. La Natura d'inverno sembra addormentarsi, ma se si guarda con attenzione essa è più viva che mai. I segni di passaggio degli animali sono più visibili sulla neve e le ciaspole ci consentono di andare comodamente alla scoperta del bosco anche d'inverno. Un'esperienza anche per vivere la magica emozione dell'atmosfera dei rifugi in inverno. Pranzo presso il bellissimo Rifugio della Cicerana.

DIFFICOLTA' MEDIO/FACILE Dislivello in salita e in discesa: circa 250 m. Tempo di percorrenza: circa 4 ore. Distranza: circa 8 km.

COSTO: € 15 a partecipante + € 5 per noleggio ciaspole e bastoncini

LA QUOTA COMPRENDE: Escursione guidata e noleggio di ciaspole e bastoncini.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo in rifugio. Ciascuno potrà ordinare quanto preferisce e pagarlo direttamente in loco.

SENTIERO T1-T5

EQUIPAGGIAMENTO: Scarpe da trekking, borraccia, zaino, pantaloni lunghi, cappello e guanti di lana, giacca a vento (possibilmente in gore-tex), pile, occhiali da sole, crema di protezione solare. Si raccomanda di vestirsi a strati, considerando che le temperature possono variare nel corso dell'escursione. Ciaspole e bastoncini saranno consegnati al momento della partenza.

RITROVO: Presso Ecotur, Via Piave 9 , 67032 Pescasseroli (AQ) alle 9.30

INFO E PRENOTAZIONI: www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cell 3773579475