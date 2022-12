Un'escursione davvero spettacolare per godere appieno dei magici paesaggi invernali.

Sabato 31 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 17:00

Partendo al Pianoro Campitelli, a quota 1450 mt, saliremo all'interno della faggeta fino a raggiungere il limite del bosco, a quota 1700 mt circa, per veder aprirsi ai nostri occhi il magnifico scenario dei monti della Meta nella loro veste invernale. E' qui che inizia il vasto altopiano carsico d Biscurri, i Vi'scurj in dialetto locale: le piccole valli e colline che lo formano, modellate dal peso di antichi ghiacciai e dalla forza delle acque generate dal loro scioglimento, sono coronate dalle maestose vette del Monte Meta, del Monte Tartaro, di Cima Biscurri, di Monte Miele. Questo luogo, raggiungibile in sicurezza anche in pieno inverno con il solo aiuto delle ciaspole, permette a tutti di assaporare la maestosità, la grandezza e la forza della montagna e di sentire il profondo rispetto che le è dovuto.

Con un po' di fortuna è anche possibile avvistare il folto gruppo di camosci che vive sulle creste della zona.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratto di L1)

DIFFICOLTA': escursionistica media. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di media pendenza. Vera escursione in montagna, che tutte le persone sane possono affrontare.

QUOTA DI PARTENZA: 1440 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1900 mt slm

DISLIVELLO: 500 mt in salita e 500 mt in discesa

LUNGHEZZA: 10 km circa​ (andata e ritorno)​​

COSA INDOSSARE: scarponi da trekking alti in gore tex o impermeabilizzati con apposito spray al silicone, maglietta calda a pelle, maglia in pile, pantaloni lunghi comodi da escursionismo, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa o non si usa, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), cibo, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 25,00 € (ciaspole e bastoncini inclusi; pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 17,00​ circa

LUOGO DI APPUNTAMENTO: al PIANORO CAMPITELLI nel parcheggio all'imbocco del sentiero L1. Parcheggio sul posto, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. Apri in Google Maps >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato o effettuato senza ciaspole in assenza di neve.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).