Magici paesaggi invernali nella foresta antica.

Giovedì 29 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 17:00

Selva Moricento è una delle cinque foreste centenarie del Parco Nazionale d'Abruzzo, riconosciute Patrimonio dell'UNESCO. La vasta area occupata da questa antica faggeta, una delle più antiche d'Europa con faggi di oltre 500 anni di età, è raggiungibile a piedi con un percorso che non presenta particolari difficoltà tecniche, ma che pure si addentra molto in uno degli angoli più remoti del Parco. Tra doline, radure e crinali essa si estende per centinaia di ettari e in essa vivono orsi, lupi e moltissime specie rare di insetti e uccelli. La grande biodiversità che la caratterizza fa scorgere ovunque segni di vita tra gli alberi antichi che creano un'atmosfera magica e di grande pace.

La neve aumenta l'incanto dei boschi vetusti, gli enormi faggi appaiono ancora più maestosi, il silenzio e la pace avvolgono la foresta.

Muoversi tra questi alberi secolari è un'autentica "Forest Bathing" contro l'ansia, la stanchezza e lo stress, respirando l'ossigeno e il profumo degli alberi e dei licheni, scorgendo le tracce del passaggio degli animali selvatici nel bosco.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM T1-T5)

DIFFICOLTA': escursionistica media. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di lieve e media pendenza. Vera escursione in montagna, che tutte le persone sane possono affrontare.

DISLIVELLO: 300 mt in salita e 300 mt in discesa

QUOTA DI PARTENZA: 1400 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1684 mt slm

LUNGHEZZA: 10 km totali circa​​ (andata e ritorno)

COSA INDOSSARE: scarponi da trekking alti in gore tex o impermeabilizzati con apposito spray al silicone, maglietta calda a pelle, maglia in pile, pantaloni lunghi comodi da escursionismo, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa o non si usa, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), cibo, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 25,00 € (ciaspole e bastoncini inclusi; pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 17,00​​ circa

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a PASSO DEL DIAVOLO ss83 MARSICANA davanti alla baita in legno che si trova all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero T1. Partenza a piedi dal luogo di appuntamento. Apri in Google Maps >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato, annullato o effettuato senza ciaspole in assenza di neve.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).