Paesaggi invernali straordinari nel cuore delle montagne più selvagge.

Domenica 11 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 17:00

La Valle Lunga è un ampio altopiano che si sviluppa dai 1800 ai 2000 mt di quota tra il Monte Tartaro e il Monte Altare, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

La vastità degli spazi, la cornice delle vette del Tartaro e dell'Altare, le magnifiche faggete che si attraversano per raggiungerla e le grande presenza di fauna fanno di Valle Lunga un luogo di grandi emozioni.

L'itinerario per raggiungere Valle Lunga si sviluppa in gran parte nel bosco di faggio: poco prima del Valico di Barrea, a quota 1141 mt slm, il percorso ricalca una comoda sterrata per circa 1 km, entra quindi nel bosco per risalire il vallone fluviale che porta, in circa un paio d'ore, alla conca carsica di Lago Vivo a quota 1600 mt slm, dove l'ampia prateria permette la vista spettacolare sulla cresta del Monte Petroso; il sentiero prosegue quindi di nuovo nel bosco per una quarantina di minuti e raggiunge la Valle Lunga a quota 1830 mt slm.​ e le vastissime praterie di alta quota colme di neve.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratti di K6/K5/K4/K3)

DIFFICOLTA': escursionistica impegnativa. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna con salite e discese di media pendenza con tratti più ripidi. Vera escursione in montagna, che tutte le persone sane possono affrontare.

QUOTA DI PARTENZA: 1140 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1850 mt slm

DISLIVELLO: 700 mt in salita e 700 mt in discesa

LUNGHEZZA: 15 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarponi da trekking alti in gore tex o impermeabilizzati con apposito spray al silicone, maglietta calda a pelle, maglia in pile, pantaloni lunghi comodi da escursionismo, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa o non si usa, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), cibo, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 25,00 € (ciaspole e bastoncini inclusi; pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 17,00​​

LUOGO DI APPUNTAMENTO: al VALICO DI BARREA ss83 Marsicana, all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero K6. Parcheggi disponibili poco distante da lì, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. Apri in google maps >>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).