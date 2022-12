Ciaspolata di Capodanno con brindisi e aperitivo in quota

Domenica 1 Gennaio 2023 dalle 10:00 alle 16:00

Un modo diverso per festeggiare il primo dell'anno: una divertente ciaspolata in compagnia e un simpatico brindisi con aperitivo in quota per ammirare i magnifici scenari della natura invernale in montagna, respirare aria purissima e dare il benvenuto al nuovo anno.

Dal Passo del Diavolo, con la guida, ci inoltreremo tra le montagne lungo il semplice sentiero che conduce alla Fossa Perrone e al Colle della Cicerana. I vasti panorami che si aprono lungo il percorso e le magnifiche foreste di faggio che si stendono tutto intorno a noi sono un vero spettacolo per gli occhi; il divertimento di muoversi con le ciapsole ai piedi, lo stare in compagnia e il brindare insieme gustando in montagna un piccolo aperitivo con prdotti locali ci farà passare un Capodanno piacevole e un po'insolito tra le belle montagne innevate del Parco Nazionale d'Abruzzo.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratti di T1-R4-T6)

DIFFICOLTA': escursionistica medio/facile. L'impegno fisico non è molto alto. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna salite e discese di leggera e media pendenza.

QUOTA DI PARTENZA: 1390 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1570 mt slm

DISLIVELLO: 180 mt in salita e 180 mt in discesa

LUNGHEZZA: 6 km circa​ (andata e ritorno)​

COSA INDOSSARE: scarpe da trekking alte impermeabili in gore tex o impermeabilizzate con apposito spray al silicone, maglietta leggera a maniche lunghe, pantaloni lunghi comodi da escursionismo adatti alla stagione, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa e non si usa, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), cibo, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 16,00 circa

PRANZO: al sacco a proprio carico

COSTO: 25,00 € incluse ciaspole, bastoncini e brindisi con aperitivo (pagamento in contanti il giorno dell'escursione). ​

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato, annullato o effettuato senza ciaspole in assenza di neve.

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a PASSO DEL DIAVOLO ss83 MARSICANA davanti alla baita in legno che si trova all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero T1. Partenza a piedi dal luogo di appuntamento. Apri in google maps>>

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Seguimi su facebook CLICCA "MI PIACE": J D Trek. L'Abruzzo a piedi

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).