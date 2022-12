Avventure e divertimento sulla neve in compagnia di una esperta guida!

Venerdì 30 Dicembre 2022 dalle 10:30 alle 14:30

Impareremo a camminare con le ciaspole per poterci inoltrare sui sentieri innevati; scopriremo le impronte e le piste degli animali selvatici che vivono nel Parco; costruiremo pupazzi di neve o quel che la fanasia ci suggerirà; mangeremo e ci riposeremo avvolti nella magia dei magnifici paesaggi innevati.

Un'esperienza per vivere la bellezza dell'inverno con i propri bambini!

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentiero PNALM: tratto di Y7)

DIFFICOLTA': facile. L'impegno fisico richiesto non è alto. Percorso di montagna con lievi salite e discese.

ETA': 6+ (misura scarpa 30 per poter indossare le ciaspole)

QUOTA DI PARTENZA: 1550 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1600 mt slm

DISLIVELLO: 50 mt in salita e 50 mt in discesa

LUNGHEZZA: 3 km circa​ (tra andata e ritorno)​​

COSA INDOSSARE: scarponi alti in gore tex o impermeabilizzati con apposito spray al silicone o doposci, maglietta calda a pelle, maglia in pile, pantaloni lunghi comodi da escursionismo, ghette.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere ciò che non si indossa o non si usa, maglietta di ricambio, giacca calda e antivento, cappello caldo, guanti caldi, borraccia con acqua (1lt), pranzo al sacco e piccola merenda al sacco, bevanda calda in thermos, occhiali da sole, macchina fotografica, binocolo.

COSTO: 15,00 € (ciaspole e bastoncini inclusi; pagamento in contanti il giorno dell'escursione)​

PARTENZA: ore 10,00

RIENTRO: ore 15,00 circa

LUOGO DI APPUNTAMENTO: al PASSO GODI nel parcheggio

all'imbocco del sentiero Y7, SR 479 Sannite (500 mt dagli hotel di Passo Godi verso Scanno). Parcheggio sul posto, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. Apri in google maps>>

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato, annullato e effettuato senza ciaspole in assenza di neve.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Seguimi su facebook CLICCA "MI PIACE": J D Trek. L'Abruzzo a piedi

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).