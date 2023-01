Escursione pomeridiana alla ricerca del guerriero del bosco e dei suoi predatori.

Lunedì 2 Gennaio 2023 dalle 14:30 alle 17:00

Conosceremo il lupo in un ambiente dove non si è mai estinto, dove la natura rigogliosa gli ha offerto cibo e riparo, dove c'e la possibilità e l'emozione di vederlo o sentirlo.

Un pomeriggio emozionante che ci consente di conoscere un magnifico predatore, la sua ntelligenza , la sua vita sociale, la sua importanza nell'ambiente naturale ed il rapporto con l'uomo. Con un percorso breve vivremo un' esperienza di non poco conto, tracce, segni di presenza e resti di caccia, di animali come lupi e cervi, tentandone anche l'avvistamento o l'ascolto. Un percorso nei colori del tramonto in inverno, rientro sotto il cielo stellato.

Dalle 14:30 alle 17:00

Difficoltà : facile

Tempo di percorrenza 40 minuti pause escluse

ABBIGLIAMENTO: in montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna ed indumenti caldi ed antivento Si richiedono quindi scarpe da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia, macchina fotografica e binocolo.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide specializzate ed appassionate alla vita e fotografia del lupo . Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Costo : adulti €20 a persona.

€15 i ragazzi da 8 a 12 anni, l'attività non è adatta a bambini piccoli

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/