UN PERCORSO AD ANELLO TRA FAGGI SECOLARI NELLA DIFESA DI PESCASSEROLI

Domenica 25 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 14:30

Un itinerario facile per poter iniziare a ciaspolare, tra boschi e pascoli di montagna alla ricerca di tracce e segni di presenza degli animali in un ambiente con ampie radure e boschi centenari.

Programma :

Appuntamento alle ore 10:00 a Pescasseroli, presso la sede del Bel Sentiero, via della Piazza, 10 . Partenza in macchina per un breve tratto e proseguimento con le ciaspole per un sentiero che si inoltra subito nel bosco e raggiunge la zona di caccia del Lupo Appenninico, impareremo a riconoscere le sue tracce insieme a quelle di cervo, volpe e lepre. Con un percorso molto semplice, il sentiero attraversa ampie e bellissime radure e i singolari faggi secolari capitozzati, tipici della zona della Difesa. La Difesa di Pescasseroli un tempo era una riserva reale di caccia , oggi la località Coppo del Principe è riconosciuta come PATRIMONIO UNESCO per la presenza delle foreste vetuste, le foreste più antiche d'Europa. Un percorso ad anello che ci riporterà al punto di partenza.

Dalle 09.30 alle 14.30

Sentieri PNALM C1-C2

Difficoltà: T ; TURISTICO

Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini, a persone che godono di buona salute.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna , con salite e discese graduali.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole.

Sconti per famiglie con bambini.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

INFORMAZIONI:. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero