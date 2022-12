Domenica 18 Dicembre 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Saliremo allo stazzo della Montagnola e proseguiremo fino alla cima del monte Mattone per godere di uno degli affacci più belli del Parco.

Ci fermeremo per un aperitivo condiviso, con i prodotti locali, prima di ritornare in paese tra presepi e mercatini nataìlizi...

Una salita ripida ma breve, una sosta dal sapore antico, un panorama mozzafiato...



+500m, -750m, 9 km, 7h circa

Sentieri Pnalm H4

Per info e prenotazioni

3281719425 Jamme Trekking - Escursioni in montagna