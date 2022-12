Domenica 1 Gennaio 2023 dalle 10:00 alle 16:30

L'anello della Camosciara, rilassante e sempre bellissimo, nel primo giorno dei secondi cent'anni del Parco!

Partiremo da Civitella Alfedena con comodità e ci affacceremo dai colli per ammirare il borgo dall'alto. Proseguiremo attraverso gli ex coltivi in trasformazione e raggiungeremo il cuore della Riserva Integrale per celebrare questi primi cento importantissimi anni al cospetto della Costa Camosciara, dove tutto è cominiciato.

Da qui ripartiremo ebbri di natura per avviare i "secondi cent'anni" del Parco...



+250m, 10km, 7h circa

Sentieri Pnalm I5, H3, G1, G4

Per info e prenotazioni

3281719425 - Jamme Trekking escursioni in montagna