Escursione BruciaCalorie!

Martedì 3 Gennaio 2023 dalle 07:00 alle 16:00

A seconda della condizioni della neve saliremo in cima al monte Meta o devieremo verso la più facile "Metuccia", ma in ogni caso ci troveremo tra i versanti più selvaggi e faunisticamente popolosi del Parco.

Partendo da Alfedena risaliremo la faggeta di Valle Fiorita per sbucare, oltre il bosco, al cospetto della Meta.

Su quegli altopiani ondulati arriveremo fino al Passo dei Monaci per fermarci a cercare i camosci e le aquile, veri simboli di questi luoghi.

+850m, 12km, 8h circa

Sentieri Pnalm M1, M10



Per info e prenotazioni

3281719425 Jamme Trekking - Escursioni in montagna