Pomeriggio di osservazione faunistica

Mercoledì 28 Dicembre 2022 dalle 14:15 alle 18:00

Un pomeriggio dedicato alla ricerca e all'osservazione della fauna selvatica del Parco.

Leggeremo e seguiremo le tracce dei lupi che abitano su questo versante e ci fermeremo ad ascoltare i suoni e i versi degli animali meno visibili.

Arrivati al nostro punto di osservazione, binocolo alla mano, scruteremo tra i faggi alla ricerca del più piccolo movimento, mentre sulle rupi di fronte a noi non sarà difficile ammirare gli uccelli delle quote più alte come l'aquila reale, i gracchi e le coturnici...

Lungo lo stesso sentiero ritorneremo indietro all'imbrunire, aiutati dalle torce frontali.



+450m, 6km, 5h circa

Sentieri Pnalm J8, J6



Per info e prenotazioni

3281719425 Jamme Trekking - Escursioni in montagna