Domenica 1 Gennaio 2023 dalle 08:30 alle 13:00

Un'escursione per camminare negli ambienti e i luoghi che è solito frequentare.

Trekking dedicato al lupo. Per scoprirne la biologia e le abitudini andremo a spasso per il suo territorio, avendo magari la fortuna di imbatterci nel suo cammino, o avere la fortuna di ascoltare il suo misterioso ululato… Animale elusivo per eccellenza, nell'immaginario collettivo non è piu il famelico essere delle favole ma un indicatore di biodiversità. Utile all'uomo quanto alla natura.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (A9-A1)

Costo: 15 euro a persona (+ eventuale affitto ciaspole: 7 euro)

Dalle ore 08.30 alle ore 13.00

Difficoltà: Il percorso è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

APPUNTAMENTO:

Piazza Sant'Antonio, Pescasseroli. I trasferimenti per raggiungere l'attacco del sentiero, qualora fossero previsti, verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

SICUREZZA:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

