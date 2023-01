Lunedì 2 Gennaio 2023 dalle 08:30 alle 15:00

Un percorso insolito, poco conosciuto ma di notevole bellezza in tutte le stagioni, dimora dell'Orso Marsicano. Una piacevole escursione, che prende le mosse dal selvaggio Vallone dell'Atessa per raggiungere il Coppo della Polinella, attraversando una suggestiva faggeta. Cammineremo circondati dalle tracce geologiche di un remoto paesaggio glaciale, accompagnati dagli sguardi fulminei dei tanti animali selvatici che popolano la zona e immersi in un territorio che storicamente accoglieva negli stazzi di montagna pastori e greggi che qui trascorrevano il periodo estivo. Lo splendido affaccio sulle foreste che circondano questo meraviglioso luogo suggella e rende merito alla fatica, facendoci sentire, di fronte a tanta magnificenza, esseri minuscoli.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (Z1-Z2)

Dislivello: 400mt

Costo 20 euro a persona (+ eventuale affitto ciaspole: 7 euro)

Dalle ore 08.30 alle ore 15.00 con pranzo al sacco

Difficoltà: Escursionistico – adatto anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

APPUNTAMENTO:

Piazza Sant'Antonio, Pescasseroli. I trasferimenti per raggiungere l'attacco del sentiero, qualora fossero previsti, verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

SICUREZZA:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

