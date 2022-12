Mercoledì 28 Dicembre 2022 dalle 08:00 alle 14:30

Zona famosa per tentare l'osservazione in natura dell'Orso Bruno Marsicano, per conoscere le sue abitudini e il comportamento. Da sempre animale elusivo, schivo nei confronti dell'uomo per ovvie ragioni, qui troverà cibo in abbondanza, che gli permetterà di affrontare al meglio l'inverno, accumulando il grasso necessario che utilizzerà (nel caso delle femmine) per mettere al mondo i cuccioli nel periodo più buio sotto il profilo delle risorse trofiche. La costa Ortella e la Rocca Genovese, infatti, sono lo scrigno di un alimento fondamentale per la sopravvivenza dell'orso, simbolo del Parco e di tutto l'Abruzzo. Andremo alla ricerca delle sue tracce e segni di presenza, insieme a quelle di altri animali come lupi e cervi, tentandone anche l'avvistamento o l'ascolto.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (T1-R4-T6-R5)

Costo 15 euro a persona (+ eventuale affitto ciaspole: 7 euro)

Dalle ore 08.00 alle ore 14.30 con pranzo al sacco

Difficoltà: Facile (Adatta a famiglie con bambini)

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

APPUNTAMENTO:

Piazza Sant'Antonio, Pescasseroli. I trasferimenti per raggiungere l'attacco del sentiero, qualora fossero previsti, verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

SICUREZZA:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/escursione-28-dicembre-5-gennaio/