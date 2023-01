Sabato 7 Gennaio 2023 dalle 08:00 alle 15:30

Attraversare questo selvaggio vallone può risultare un'esperienza primordiale. Tutto a un tratto ci si immerge in un mondo dove l'uomo non è riuscito a imporsi, la natura ha lasciato segni di un passato remoto immutati per secoli. Il sospetto che qualche occhio fulmineo ci osservi dall'alto delle rupi è sempre in agguato. I segnali del passaggio degli animali selvatici portano l'escursionista in una dimensione lontana dal frenetico tran tran della vita cittadina. infine lo splendido affaccio sulla Foresta Vetusta della val Cervara suggella e rende merito alla fatica, facendoci sentire di fronte a tanta magnificenza esseri minuscoli.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (T1-R5-T6-R4)

Costo 15 euro a persona (+ eventuale affitto ciaspole: 7 euro)

Dalle ore 08.00 alle ore 15.30 con pranzo al sacco

Difficoltà: Facile – adatta anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

APPUNTAMENTO:

Piazza Sant'Antonio, Pescasseroli. I trasferimenti per raggiungere l'attacco del sentiero, qualora fossero previsti, verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

SICUREZZA:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

